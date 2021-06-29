Velileri zorlayan karar: Özel okullara yüzde kaç zam geldi?

Pandemiyle birlikte okullarda online olarak sürdürülen eğitim normal sürece geçiyor. Bu kapsamda 2021-2022 yılında özel okullarda tavan zam oranı belli oldu. Peki özel okullara yüzde kaç zam geldi?

Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitime devam eden özel okullar, yeni eğitim yılı için ücret tarifesini belirledi.

Türkiye Özel Okullar Derneği, 2021-2022 yılında özel okul ücretlerine gelen zam oranını duyurdu.

Özel okullar pandemi süresince velilerin para iadesi talepleriyle gündeme gelmişti. Normalleşme ile yüz yüze eğitime geri dönülmesi planlanırken, yeni fiyatlar da belli oldu.

Peki özel okullara yüzde kaç zam geldi? İşte ayrıntılar..

ÖZEL OKULLARA YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Yeni sezonda en yüksek zam oranı yüzde 24.72 olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk özel okulların yüzde 15-20 arasında zam yapacağı açıkladı.

Öztürk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Özel okullarımızda bütçelere göre okullar hesaplarını yaparlar. Formülün dışına çıkılmaz. Mayıs'ın sonuna kadar fiyatlarını açıklamak zorundadırlar. Yüzde 32'nin üzerinde zam yapma hakları var. Erken kayıt fırsatında yüzde 24.72 gibi bir rakamla bakanlığımız e-okul'da belirledi. Şu anda bizim bütün işlemlerimiz e-okul üzerinden gidiyor. Bugün kimin evine ateş düşmedi? Burslu talepleri var. Velimizi kaybetmek de istemiyoruz. 15-20 arasında zam olur."