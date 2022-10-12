VGM burs başvuru tarihleri belli oldu! VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

VGM burs başvuru tarihleri belli oldu! VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü 2022-2023 eğitim yılı burs başvurularının ne zaman başlayacağı açıklandı.İşte başvuru tarihleri..

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her sene ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burs için başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Burs almak isteyen öğrenciler başvuruların hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı.Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi sitesinden yaptığı açıklama ile başvuru tarihlerini açıkladı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada;

"2022 – 2023 eğitim yılı burs/eğitim yardımı başvuru takvimimiz belli olmuştur. Başvurular aşağıda belirtilen tarihlerde alınacak olup burs başvuru, başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemiz üzerinden duyurulacaktır.

Yeni eğitim yılında tüm öğrencilerimize başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilerine verilecek burs başvuruları ne zaman başlayacak?

VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları aşağıdaki tarihler arasında yapılacaktır.İşte başvuru tarihleri;

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı: 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022

Yükseköğrenim Bursu: 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu: 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

