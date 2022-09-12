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    VGM burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen karşılıksız burs için başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu.
    • 12.09.2022 - 16:27
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 16:28
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    VGM burs başvuruları başladı mı? VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen eğitim yardımı ve burs için başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

    Burs için başvuru yapmak isteyen öğrencilerin gözü kulağı bu habere çevrilmiş durumda.

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen bu burs Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir.

    Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları için başvuruların ne zaman başlayacağı konusu hakkında henüz resmi açıklama yapılmazken geçtiğimiz sene başvuruların ortaöğretim öğrencileri için 15 Ekim, üniversite öğrencileri için 1 Kasım'da başladığı göz önüne alınarak bu senede bu tarihlerde başlaması bekleniyor.



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