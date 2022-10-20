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    VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM bursundan kimler faydalanamaz?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü 2022-2023 eğitim öğretim yılı burs başvurularının ne zaman başlayacağı belli oldu.İşte detaylar..
    • 20.10.2022 - 16:14
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    VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM bursundan kimler faydalanamaz?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen öğrenim bursu için başvuruların ne zaman başlayacağı ve kimlerin bu burstan faydalanamayacağı merak uyandırdı.

    Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden burs almak isteyen binlerce öğrenci konu hakkında aramalarına hız verdi.

    Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü 2022-2023 eğitim öğretim yılında verilecek burs başvuruları hangi tarihte yapılacak ve hangi öğrenciler bu burstan yararlanamayacak? İşte detaylar..

    VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM bursundan kimler faydalanamaz? #1

    VGM bursundan kimler faydalanamıyor?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

    a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

    b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

    c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

    ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

    d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

    e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

    f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

    g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

    VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek burs için başvuruların ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte başvuru tarihleri..

    Ortaöğrenim Eğitim Yardımı: 07 Kasım 2022 - 20 Kasım 2022

    Yükseköğrenim Bursu: 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022

    Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu: 21 Kasım 2022 - 30 Kasım 2022


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