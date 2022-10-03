VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? Kimler VGM bursundan faydalanamıyor?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her sene ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen burs başvurularının bu sene hangi tarihlerde başlayacağı merak uyandırdı..

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her sene ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen VGM burs başvurularının bu senen hangi tarihlerde verilmeye başlayacağı merak uyandırdı.

VGM bursuna başvurmak isteyen binlerce öğrenci VGM burs başvurularının başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

Öğrencilerin VGM burs başvuru tarih araştırması sürerken konuyla ilgili internette aramalar hız kazandı.

VGM burs başvurusu ne zaman yapılacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu için başvuruların ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. VGM burs başvuruları için meraklı bekleyiş sürüyor.

Kimler VGM bursu alamaz?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.