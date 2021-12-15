VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı? Gözler 2021-2022 VGM burs sonuçlarında!

KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına çevrildi. Peki VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 VGM burs sonuçlarında son durum...

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs başvuru sonuçları, 14 Aralık 2021 tarihinde erişime açıldı.

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından burs kazanamayan öğrenciler gözlerini VGM burs başvuru sonuçlarına çevirdi.

Her yıl üniversite eğitiminin başlaması ve dönem ortasına yaklaşılmasının ardından sonuçları açıklayan VGM, bu yıl da burs sonuçları ile ilgili detayları internet üzerinden yayınlayacak.

Peki VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ile ilgili son gelişmeler...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "16.11.2021 tarihi itibarıyla sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır." ifadeleri yer almıştı.

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

BURSLAR NASIL ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM'lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.