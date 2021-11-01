VGM yükseköğrenim burs başvuru ekranı: 2021 VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM yükseköğrenim burs başvuruları, 01-15 Kasım 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacak. Peki VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 VGM yükseköğrenim burs başvuru ekranı...

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilmekte olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları, 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor.

Öğrenim hayatlarında maddi olarak bir nebze rahatlamak isteyen milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği 2021-2022 yılına ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs başvuru tarihleri açıklandı.

VGM yükseköğrenim bursu için başvurular, 1 Kasım 2021 Pazartesi yani bugün itibarıyla başladı ve 15 Kasım tarihine kadar devam edecek. Başvurular, kurumun internet sitesi vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle gerçekleştirilecek.

Peki VGM yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılır? 2021 VGM yükseköğrenim bursu ne kadar? İşte 2021-2022 VGM yükseköğrenim burs başvuru ekranı...

2021 VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.

Giriş Ekranında “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Kimlik Türü” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni” alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

1- Bu alanda girilen bilgilerin tamamı BÜYÜK HARFLER ile doldurulmalıdır.

2- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Bu alanda en son alınan kimlik bilgileri kullanılmalıdır. Öğrenciye ait kimlik kartı varsa başvuru formunda nüfus cüzdanına ait bilgiler girilemez. Bu ekranda özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

3- Doğum Tarihi alanında ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek de giriş yapılabilir.





2021-2022 VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.