Yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi 2022 okullar açılacak mı?

Yarın okul var mı? 7 Şubat Pazartesi 2022 okullar açılacak mı?

Ara tatilin ardından ikinci dönemin başlamasını bekleyen öğrenci ve veliler, 7 Şubat Pazartesi okul var mı? sorusunun yanıtını arıyor. Peki ikinci dönem ne zaman başlıyor, okullar yarın açılacak mı?

Pandemi kuralları kapsamında yüz yüze eğitime devam eden okullar ara tatilin ardından ikinci dönem hazırlıklarını sürdürüyor.

Okulların ne zaman açılacağını araştıranlar, 7 Şubat'ta okul var mı, kimler gidecek? sorusunu merak ediyor. Öte yandan vaka artışları nedeniyle uzaktan eğitim yeniden söz konusu olacak mı araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, veli ve öğrencilerin merak ettiği yüz yüze eğitim hakkında açıklamada bulundu.

Peki yarın kimler okula gidecek? 7 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? İşte MEB'den açıklamalar..

7 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI?

Alınan son karara göre; 7 Şubat’ta okullar açılacak ve yüz yüze eğitim başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ikinci yarıyılın 7 Şubat'ta tüm kademelerde yüz yüze eğitimle başlayacağını söyledi. Özer, "Omicron veya artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" dedi.

Öğrenciler 7 Şubat pazartesi günü ikinci dönem için okulda olacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.