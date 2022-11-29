Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman 2022?

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman 2022?

Uzun ve yorucu bir döneme başlayan binlerce öğrenci dinlenmek için, "Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman 2022?" sorusunun cevabını arıyor. Peki, Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman 2022?

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemine başlayan öğrenciler, yoğun bir tempoya girdi. Bu tempo yaz aylarında sona erecek.

Ancak yaz aylarına gelen kadar öğrenciler, ara dönem tatilleriyle dinlenme imkanı elde edecek.

Bu tatilin ilki kasımın ilk haftasında gerçekleşti ve öğrenciler, 1 haftalık dinlenme imkanı elde etti.

Şimdi ise gözler 15 tatile çevrildi ve binlerce öğrenci, karne tatilinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.

Bu kapsamda da, "Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman 2022?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

Peki, Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman 2022? İşte yanıtı...

Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

2022-2023 takviminin açıklanmasının ardından da okulların ne zaman kapanacağı belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.