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- Yarıyıl tatili ne zaman olacak? İşte 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi!
Yarıyıl tatili ne zaman olacak? İşte 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi!
- 16.11.2022 - 18:52
Yarıyıl tatilinin tarihi öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Uzun soluklu tatil planlaması yapmayı düşünen aileler, yarıyıl tatili olarak bilinen Sömestr tatili tarihlerini merak ediyor. Aynı zamanda birinci dönemin sona ermesi sebebiyle öğrenciler, yarıyıl tatili öncesinde karne almış olacak. Peki yarıyıl tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili ne zaman?
MEB takvimine göre okullar tekrardan 21 Kasım Pazartesi günü eğitime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanmış olacak. Sömestr tatilinde okullar toplamda 15 gün kapalı olurken, sömestr tatili sebebiyle 20 Ocak Cuma günü eğitim öğretim sonlanacak.
İşte ara tatil tarihleri:
14-18 Kasım birinci ara tatil
23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili
17-20 Nisan 2023 ikinci ara tatil
16 Haziran okulların kapanması
Okulların kapalı olduğu diğer tarihler;
1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Pazartesi
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Cuma
30 Ağustos Zafer Bayramı Çarşamba
Ramazan Bayramı 21-22 Nisan 2023