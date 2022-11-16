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Yarıyıl tatili ne zaman olacak? İşte 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi!

Yarıyıl tatili ne zaman olacak? İşte 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi!

Yarıyıl tatilinin tarihi ve MEB takvimi merak ediliyor. Okullarda geçtiğimiz Cuma günü başladığı bilinen Kasım ara tatili devam ediyor. Peki yarıyıl tatili ne zaman olacak?