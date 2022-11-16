Petrol
92.72
-1.21%
Euro
19.3727
0.53%
Dolar
18.6144
0.07%
Altın
1.064
0.06%
Borsa
4669
0.00%
Bitcoin
313.364
-2.64%
BTXN Coin
7.02
-4.74%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Yarıyıl tatili ne zaman olacak? İşte 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi!

    Yarıyıl tatilinin tarihi ve MEB takvimi merak ediliyor. Okullarda geçtiğimiz Cuma günü başladığı bilinen Kasım ara tatili devam ediyor. Peki yarıyıl tatili ne zaman olacak?
    • 16.11.2022 - 18:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yarıyıl tatili ne zaman olacak? İşte 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi!

    Yarıyıl tatilinin tarihi öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Uzun soluklu tatil planlaması yapmayı düşünen aileler, yarıyıl tatili olarak bilinen Sömestr tatili tarihlerini merak ediyor. Aynı zamanda birinci dönemin sona ermesi sebebiyle öğrenciler, yarıyıl tatili öncesinde karne almış olacak. Peki yarıyıl tatili ne zaman?

    Yarıyıl tatili ne zaman?

    MEB takvimine göre okullar tekrardan 21 Kasım Pazartesi günü eğitime açılacak.  Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanmış olacak. Sömestr tatilinde okullar toplamda 15 gün kapalı olurken, sömestr tatili sebebiyle 20 Ocak Cuma günü eğitim öğretim sonlanacak.

    İşte ara tatil tarihleri:

    14-18 Kasım birinci ara tatil

    23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili

    17-20 Nisan 2023 ikinci ara tatil

    16 Haziran okulların kapanması

    Okulların kapalı olduğu diğer tarihler;

    1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Pazartesi

    19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Cuma

    30 Ağustos Zafer Bayramı Çarşamba

    Ramazan Bayramı 21-22 Nisan 2023


    MASAK, FTX.com platformunu incelemeye aldı
    Ekonomi

    MASAK, FTX.com platformunu incelemeye aldı

    Çıplak mı değil mi anlaşılmadı...Herkes oraya baktı!
    Medya

    Çıplak mı değil mi anlaşılmadı...Herkes oraya baktı!

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir