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    Yaz Kur'an kursları için geri sayım

    Yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilecek eğitimler, 20 Ağustos'a kadar sürecek.
    • AA
    • 04.07.2021 - 09:47
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    Yaz Kur'an kursları için geri sayım

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kursları yarın başlıyor.

    Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında, yurt genelinde yarın başlayacak Kur'an kursları kayıtları 11 Temmuz'a kadar devam edecek.

    YÜZ YÜZE VE ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM

    Cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek.

    4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilirken, 10-15 yaş grubundakilere yüz yüze ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise sadece çevrim içi eğitim verilecek.

    Yaz Kur an kursları için geri sayım #1

    20 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDECEK

    Koronavirüsle mücadele kapsamında, kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

    Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur'an kursları eğitimleri, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

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