Öğrenciler ve veliler yaz tatilinin ne zaman yapılacağına yönelik, "Yaz tatili ne zaman yapılacak 2022?" sorusunu araştırmaya ve gündeme taşımaya başladı.

2021-2022 yaz tatilinin ne zaman başlayacağı en fazla öğrenciler ve velililer tarafından merak ediliyor.

Bütün bir sene yoğun bir öğrenim dönemi geçiren öğrenciler, yaz tatilinde gönüllerince eğlenmek ve dinlenmek istiyor.

Yaz tatilini planlamak isteyen anne ve babalar ise çocuklarının eğitim-öğretim takvimini merak etmeye başladı.

Veliler ve öğrencilerin aklındaki tek soru, "Yaz tatili ne zaman yapılacak 2022?" oldu ve araştırılmaya başlandı.

Peki, Yaz tatili ne zaman yapılacak 2022? İşte detayları...

2022 YAZ TATİLİ

7 Şubat 2022 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 cuma günü son bulacak. Bu durumda 2021-2022 eğitim yılı 17 Haziran günü bitmiş olacak.

2021-2022 EĞİTİM YILI TAKVİMİ

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapıldı.

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022’de başlayıp, 4 Şubat 2022’de tamamlandı.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi tamamlandı, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılacak.

17 Haziran 2022 cuma eğitim öğretim yılı sona erecek.