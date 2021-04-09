Yaz tatili süresi kısaltıldı mı? Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması..

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapanacağı tarih ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaz tatiline dair açıklamalarda bulunan Selçuk, tatil süresinin kısalacağını duyurdu.

Yüz yüze eğitime geçen öğrenciler, okulların kapanış tarihine dair araştırmalarını sürdürüyor.

Nisan ayında planalanan ara tatilin yapılmayacağını duyuran Ziya Selçuk, yaz tatiline dair de açıklamalarda bulundu.

Öğrenciler ve veliler okullar ne zaman kapanacak? sorusuna yanıt arıyor. Bakan Selçuk, okulların kapanma tarihine dair bilgileri paylaşırken yaz tatili için de değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Peki okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili süresi kısaltıldı mı? İşte detaylar..

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

YAZ TATİLİ KISALTILDI MI?

Ziya Selçuk, yaz tatilini 2 hafta kısalttıklarını bildirdi.

2 Temmuz'da okulların kapanacağını hatırlatan Selçuk, ''2 Temmuz'a kadar çocuklarımızın desteklenmesi konusunda süreç devam ediyor. Yazın bütün öğrencilerimize zorunlu olarak ya da gönüllü olarak çocuklarımız okullara gelsin diyemeyiz. Çocuklar için tatil de çok önemli. Yaz tatilini iki hafta kısalttık. Yazın televizyon devam edecek, internet desteğimiz devam edecek. Gençlik merkezlerinde, okul, kurs, spor alanlarında eğitimlerimiz devam edecek. Rehberlik faaliyetlerimiz, masal evlerimiz açık olacak. Şimdi olduğu gibi isteyen öğrencilerimiz gelsin diyebileceğiz.'' dedi.