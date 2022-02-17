YDS başvuru kılavuzu: 2022 YDS/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YDS başvuru kılavuzu: 2022 YDS/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 YDS/1) başvurularının başladığını duyurdu. Akabinde ''2022 YDS/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?'' soruları gündemdeki yerini aldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 10 Nisan 2022 tarihinde düzenlenecek olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 YDS/1) başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, akademik kariyer hedefi olan öğrencilerin katılım sağladığı 2022 YDS/1 başvuruları, 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. YDS sonuçları ise 6 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.

Sınava katılım sağlayacak olanlar, 2022 YDS/1 başvurularının nasıl ve nereden yapılacağını öğrenmek için araştırmalarına başladı.

Peki 2022 YDS/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2022 YDS/1 başvuru kıulavuzu ve başvuru ekranı...

2022 YDS/1 BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 17 – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir."

YDS/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından düzenlenen YDS/1 başvuru ücreti, bu yıl 185 TL olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol ederek dekontu saklamaları gerekmektedir.