YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonucu sorgulama 2020

27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını öğrenciler heyecanla bekliyor. ÖSYM, sınav sonuçları tarihini açıkladı.

YDS sonuçları yabancı dil alanındaki yeterlilik sınavına giren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ÖSYM 2020 akademik takviminde YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi belirledi. İşte, YDS sınav sonuçları...

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre, 2020 YDS sınavının sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

YDS SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM merkezine resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

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