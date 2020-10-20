Dolar
7.8935
0.1878%
Euro
9.304
0.3072%
Altın
1902.03
-0.0976%
Borsa
1207.36
0.165%
G. Altın
482.791
0.0999%
Bitcoin
93154.45
0.4389%
EXEN Coin
11.59
-0.84%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonucu sorgulama 2020

    27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını öğrenciler heyecanla bekliyor. ÖSYM, sınav sonuçları tarihini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 10:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonucu sorgulama 2020

    YDS sonuçları yabancı dil alanındaki yeterlilik sınavına giren vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ÖSYM 2020 akademik takviminde YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi belirledi. İşte, YDS sınav sonuçları...

     

    YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonucu sorgulama 2020 #1

    YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM sınav takvimine göre, 2020 YDS sınavının sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

    YDS SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR?

    Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, ÖSYM merkezine resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

     

    YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sınav sonucu sorgulama 2020 #2

     

     

    YDS SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir