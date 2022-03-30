YDS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 YDS/1) için geri sayım devam ederken ''YDS sınav yerleri açıklandı mı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte 2022 YDS/1 sınav giriş belgesi alma ekranı.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 YDS/1) için başvurular, 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında alındı.

Başvurularını tamamlayan adaylar, 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2022 YDS/1 için geri sayıma geçti.

Akademik kariyer hedefleyen ve lisansüstü eğitim için yabancı dil tespit puanına ihtiyacı olan adaylar, YDS sınav yerleri ve sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor.

Adayların, ÖSYM tarafından düzenlenen sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Peki YDS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YDS sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte 2022 YDS sınav giriş belgesi alma ekranı...

2022 YDS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2022 YDS giriş belgeleri, ÖSYM tarafından https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesinden erişime açılacak.

Sınava günler kala sınav giriş belgeleri adayların gündemindeki yerini aldı. Ancak ÖSYM tarafından YDS sınav yerleri ve giriş belgeleriyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Önceki dönemler baz alındığında, 2022 YDS sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta öncesinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav giriş belgeleri, her sınav oturumunda sınav bina ve salon girişlerinde kontrol edileceği için öğrencilerin yanında bulunmak zorundadır. Sınav bina ve salonlarına giriş için sınav giriş belgesi üzerinde yazan kurallara uyulmalıdır.



