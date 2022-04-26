YDS sonuç sorgulama ekranı: 2022 YDS/1 sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM, 10 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 YDS/1 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki YDS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2022 YDS/1 sonuç sorgulama ekranı...

Lisansüstü eğitim, TUS, DUS ve benzeri alanlar için yabancı dil yeterliliğini belirlemek isteyen adayların katılım sağladığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 10 Nisan 2022 Pazar günü gerçekleştirildi.

Yılda iki defa düzenlenen sınavın ilk oturumuna girenler, ''YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt ararken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulundu.

ÖSYM, resmi internet adresi üzerinden yaptığı açıklamada 2022 YDS/1 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Peki 2022 YDS/1 sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ÖSYM 2022 YDS/1 sınav sonuç ekranı...

2022 YDS/1 sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2022-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.