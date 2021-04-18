YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YDS/1 sınav sonuçları açıklanma tarihi..

ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bugün gerçekleştirildi. Sınavın ardından gözler, YDS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, YDS ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) bugün gerçekleştirildi.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dilleri için yapılan sınavda öğrencilere 3 saat süre verildi.

Sınav sonrasında, YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ile sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında araştırmalar başladı.

Akademik kariyer hedefi olan öğrencilerin katılım gösterdiği 2021 YDS/1 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 'YDS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aranıyor.

Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 YDS/1 sınav sonuçları açıklanma tarihi..

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YDS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. 2021 ÖSYM sınav takvimine göre, YDS sonuçları 11 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak.

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak kabul edilir.