YDS soru ve cevapları yayımlandı mı? 2021 YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı

YDS soru ve cevapları yayımlandı mı? 2021 YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ÖSYM tarafından 18 Nisan'da gerçekleştirilen 2021 YDS/1 sınavının ardından gözler, YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihe çevrildi. Peki, YDS soru ve cevapları yayımlandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 18 Nisan'da yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayımlanacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Akademik kariyer hedefi olan öğrencilerin katılım gösterdiği 2021 YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? soruları sorgulanıyor.

Peki, YDS soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte, 2021-YDS/1 sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları...

YDS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI MI?

18 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021 YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u ÖSYM tarafından yayımlandı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Nisan 2021 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.

YDS TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN



