YDUS başvuruları başladı! 2021 YDUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

YDUS başvuruları başladı! 2021 YDUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS) başvurularının başladığını duyurdu. Peki 2021 YDUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2021 YDUS başvuru kılavuzu...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS) başvurularının başladığını duyurdu.

Duyurunun ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, 2021 YDUS başvuru tarihleri ve ücreti ile ilgili bilgi almak için araştırmalarına başladı.

2021 YDUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? sorularının yanıtı, 2021 YDUS başvuru kılavuzu ile yanıt buldu. Peki 2021 YDUS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2021 YDUS başvuru kılavuzu ve ekranı...

2021 YDUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-YDUS) başvuruları, 01-11 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Sınav ücreti 450,00 TL olarak beirlenmiştir.



