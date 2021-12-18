YDUS sınav saati ve süresi: 2021 YDUS sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), yarın gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan adaylar, ''2021 YDUS sınavı sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor?'' sorularına yanıt arıyor.

Başvuruları 01-11 Ekim 2021 tarihleri arasında alınan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) için beklenen gün geldi.

Yan dal ve uzmanlık eğitimi almak isteyen doktorların katılım sağladığı YDUS, 19 Aralık 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bu noktada, ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavın başlangıç ve bitiş saatini öğrenmek isteyen adaylar, "2021 YDUS sınavı saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, YDUS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek? İşte 2021 YDUS sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati gibi detaylar...

2021 YDUS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak.

Adaylar kimlik kartı ve sınav giriş belgesi ile sınava giriş yapabilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 160 dakika sürecek.

Çoktan seçmeli soruların yer aldığı sınavın cevaplama süresi 100 dakika, açık uçlu soruların yer aldığı sınavın cevaplama süresi ise 60 dakika olarak belirlendi.