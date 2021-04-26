YDUS tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? 2020 YDUS tercih başvuru ekranı

YDUS tercihleri başladı mı, nasıl yapılır? 2020 YDUS tercih başvuru ekranı

ÖSYM, 2020-YDUS tercihlerinin başladığını duyurdu. Sınava giren adaylar, YDUS tercihleri ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, YDUS tercihleri nasıl yapılır? İşte, 2020 YDUS tercih başvuru ekranı..

ÖSYM, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) tercihlerinin başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 2020 YDUS tercih işlemleri, 26 Nisan-03 Mayıs 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Peki, YDUS tercihleri nasıl yapılır? İşte, 2020 YDUS tercih başvuru ekranı...

YDUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-YDUS tercih başvurularının alınmaya başlandığını açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

''2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) tercih işlemleri, 26 Nisan saat 03 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Tercih işlemleri, 03 Mayıs 2021 tarihinde saat 23:59’da sona erecek.

Adaylar tercihlerini, bireysel olarak 26 Nisan 2021 günü saat 15.15’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.

Yerleştirme işleminde, 2020-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.

2020-YDUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Dava süreci devam eden İç Hastalıkları alanı ile ilgili değerlendirme ve tercih işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır. Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI''

2020 YDUS TERCİH BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2020 YDUS TERCİH BİLGİLERİ VE TABLOLAR İÇİN TIKLAYIN

2020 YDUS KILAVUZ VE BAŞVURU BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN





TERCİH ALINACAK ALANLAR

Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji.

