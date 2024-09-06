Yeni eğitim dönemiyle birlikte kırtasiyelerde hareketlilik başladı 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrencilerin eksiklerini tamamlamak isteyen veliler kırtasiyeleri doldurdu.

İHA

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına günler kaldı.

9 Eylül Pazartesi günü okulları dolduracak öğrencilerin kırtasiye alışverişi heyecanı yaşanıyor.

Tatil döneminin araya girmesiyle satışları düşen kırtasiyeler, 9 Eylül'de çalacak ilk zile hazırlık yapan veliler sayesinde doldu taştı.

KIRTASİYELERDE ALIŞVERİŞ HEYECANI BAŞLADI

Hazırlıklarını tamamlayan kırtasiye sektörü ise yoğun ve bereketli bir sezon geçmesini bekliyor.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala Gaziantep’te kırtasiyeciler kalem, defter, çanta ve diğer okul malzemelerini getirerek stoklarını tamamlarken, okulların başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar da kırtasiye ve okul kıyafeti alışverişine başladı.

UCUZ EŞYA DAHA ÇOK MALİYET OLUŞTURUYOR

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Gaziantep’te veliler, çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyelerin yolunu tuttu.

Velilere kırtasiye ihtiyaçlarını kırtasiyelerden almaları tavsiyesinde bulunan kırtasiye işletmecileri, ucuz ve merdiven altı kırtasiye ürünlerinin kısa ömürlü olduğunu ve velilere de daha çok maliyet oluşturduğuna dikkat çekti.

"ALIŞVERİŞİ SON GÜNE BIRAKMAYIN"

Kırtasiye işletmecileri, kırtasiye ihtiyaçlarını kırtasiyelerden almalarını ve alışverişlerini de son güne bırakmamaları tavsiyesinde bulundu.

Okul öncesi hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen kırtasiye işletmecisi Sercan Yıldırım, okul için alışverişin başladığını söyledi.

"TALEPLERİ GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala öğrenci ve velilerde okul alışverişi telaşının başladığını belirten Yıldırım, “2 Eylül itibariyle 2024-2025 eğitim öğretim dönemi çerçevesinde okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için Uyum Haftasının başladı. 9 Eylül itibariyle de ilkokul, ortaokul, lise ana sınıfı ve genel olarak okullar açılacak.

Bu süreçte velilerimiz, çocuklarının eksiklerini tamamlamak için listelerini alıp kırtasiyemize geliyorlar. Biz de velilerimizin ve öğrencilerimizin taleplerini gidermeye çalışıyoruz.” dedi.

"HER BÜTÇEYE UYGUN MALZEMEMİZ VAR"

Kırtasiye ihtiyaçlarının ailelerin bütçesine göre değiştiğini belirten Yıldırım, “150 liraya da, 600 liraya da çantamız var. Her bütçeye uygun kırtasiye malzemelerimiz, çanta, defter, kitap ve kalemler var. Elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Asıl yoğunluğu da önümüzdeki hafta bekliyoruz. Bu hafta da yoğunluk oluyor ama 9 Eylül’den itibaren daha fazla bir yoğunluk bekliyoruz. Kırtasiye işletmeleri olarak yeni eğitim öğretim dönemine hazırız ve tüm müşterilerimizi bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

"YENİ EĞİTİM YILINA HAZIRLANIYORUZ"

Çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyeye geldiğini belirten Yavuz Selim Çelik, “Çocuklarımızın okul ihtiyacını karşılamak için kırtasiyeye geldik. Anasınıfına, ilkokula ve ortaokula başlayacak çocuklarımın ihtiyacını karşılamak için 2024-2025 eğitim öğretim yılına hazırlanıyoruz. Elimizden geldiği kadar çocuklarımızın tüm ihtiyaçlarını almaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)