Yeni müfredat nasıl olacak: Yusuf Tekin anlattı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredata ilişkin, "Çocuklar üzerindeki ağır müfredatı azaltmak, sadeleştirmek istedik. Bunu da başardık" dedi.

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AA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'na konuk oldu ve yeni müfredat hakkında konuştu.

İlk olarak söze yeni - eğitim öğretim dönemine ilişkin rakamları vererek başlayan Bakan Tekin, 17 milyon öğrencinin okullara olan kayıtlarının tamamlandığını söyledi.

Bakanlık bünyesinde 1 milyon 24 bin 229 öğretmen var olduğunu söyleyen Bakan Tekin, idareci olarak ise 107 bin 633 öğretmenin görev yaptığını söyledi.

Akabinde yeni müfredata ilişkin konuşan ve asıl amacın "sadeleştirmek" olduğunu söyleyen Tekin, şu ifadelere yer verdi:

"ÇOCUKLAR OKULDA ALDIKLARI BİLGİYLE TATMİN OLMUYOR"

Biz toplum olarak eğitim-öğretim süreçlerine yakın ilgi gösteren bir toplumuz. Sadece veli olarak bakmayın. 86 milyona yakın nüfusumuzun tamamı süreci yakından takip ediyor. Ya kendi çocukları ya kendi öğrenci ya torunları öğrenci. Böyle çok dinamik bir şekilde yürüyen bir süreç.



Hepsi bizim açımızdan farklı bir zenginlik. Yeni bir müfredat gündemde. Ben onunla ilgili biraz detaylı paylaşım yapayım sizinle. Tüm dünyada bilgiye ulaşmakla ilgili süreç değiştikçe, eğitim-öğretim sisteminin içeriği de değişiyor. 1980'li 1990'lı yıllarda çocuklarımızın bilgiye erişmekte sıkıntı yaşadığı bir dönem yaşadık.



Şimdi çocuklarımızın bilgiye erişimi kolay. Bu kolaylıkla ilgili çocuklarımız okulda aldıkları bilgiyle tatmin olmuyor.

"BECERİ TEMELLİ BİR MODEL"

Biz dönüşümü gerçekleştirmemiştik. 2010 yıllardan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı bir çalışma başlattı. Uluslararası verilere bakıldı. Bizim sistemimizi, uluslararası arenada rekabet edecek bir sisteme dönüştürmemiz gerekiyordu. Bu müfredatın neticesinde de geçtiğimiz mayıs ayı itibarıyla onay süreci tamamlanan bir müfredatımız var. Bu müfredat her kademenin ilk sınıflarında bu yıl uygulanacak. Kademeli geçişle ilgili çok önemli bir gerekçemiz var. Sistemi ciddi bir revizyona tabi tuttuk.



Hepsini aynı anda bu değişimi yapmak, müfredat değişimini aynı anda hayata geçirmek belli sınıflarda belli kayıplar doğurabilir. O yüzden kademe olarak geçmeyi planladık. Bu yıl, bu yeni modelimiz beceri temelli bir model olarak uluslararası eleştirileri ortadan kaldıracak, çocuklarımızın okulda elde ettikleri bilgileri beceriye dönüştürmeleri için kurgulanmış bir model.

"DİĞER SINIFLAR ESKİ MÜFREDATA DEVAM EDECEK"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli beceri temelli bir model. Müfredat ağır olmakla eleştiriliyordu, sadeleştirdik.



Toplumsal yapımızın ihtiyaç duyduğu bir müfredat oldu. Birinci sınıf yeni müfredat ve kitaplara sahip olacak. Diğer sınıflar eski müfredata devam edecek. 9 Eylül günü inşallah bu kitaplarımız sınıflarımızda olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)