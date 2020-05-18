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    Yeni öğretim yılı eylülde başlayacak

    Yeni öğretim yılı eylülde başlayacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni öğretim yılının eylül ayında başlayacağını açıkladı.
    • AA
    • 18.05.2020 - 19:31
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    Yeni öğretim yılı eylülde başlayacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre, eğitim-öğretim yılı sonlandırıldı. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacak.

    YENİ ÖĞRETİM YILI...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.

    ÜNİVERSİTELERLER İLGİLİ KARAR

    Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır.

    KREŞ VE BAKIM EVLERİ

    Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." açıklamasını yaptı.

    Yeni öğretim yılı eylülde başlayacak VİDEO

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