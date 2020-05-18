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Yeni öğretim yılı eylülde başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni öğretim yılının eylül ayında başlayacağını açıkladı.
- AA
- 18.05.2020 - 19:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni kararları açıkladı. Buna göre, eğitim-öğretim yılı sonlandırıldı. Yeni eğitim-öğretim yılı eylül ayında başlayacak.
YENİ ÖĞRETİM YILI...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.
ÜNİVERSİTELERLER İLGİLİ KARAR
Üniversitelerle ilgili duyuruyu Yüksek Öğretim Kurumumuz daha önce yapmıştır.
KREŞ VE BAKIM EVLERİ
Kreşler ve bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." açıklamasını yaptı.