Yeni öğretmen ataması olacak mı 2022? Yeni öğretmen ataması ne zaman 2022?

Yeni öğretmen ataması olacak mı 2022? Yeni öğretmen ataması ne zaman 2022?

Yeni eğtiim-öğretim yılının başlamasının ardından, "Yeni öğretmen ataması olacak mı 2022? Yeni öğretmen ataması ne zaman 2022?" soruları gündeme getirilmeye başlandı.

2022-2023 eğitim - öğretim yılı başlarken, geçtiğimiz günlerde 12 bin öğretmen ataması yapıldı.

12 bin öğretmen atamasının 10 bini İstanbul'a yapılırken, atamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi.

Öğretmen olmak için ter döken 12 bin sözleşmeli aday, okullarına ve öğrencilerine kavuşmak için gün saymaya başladı.

Bu 12 bin öğretmen atamasının içerisinde yer alamayan ve yeni atamayı bekleye öğretmenlerin sayısı ise oldukça fazla...

Yeni eğitim - öğretim yılında atama için heyecanlananlar, "Yeni öğretmen ataması olacak mı 2022? Yeni öğretmen ataması ne zaman 2022?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, Yeni öğretmen ataması olacak mı 2022? Yeni öğretmen ataması ne zaman 2022? İşte yanıtı...

Yeni öğretmen ataması olacak mı 2022? Yeni öğretmen ataması ne zaman 2022?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı son açıklamada şunları söyledi;

“Mevcut sistemde hiçbir yıl yok ki son 20 yılda öğretmen ataması olmasın.

Mutlaka yeni öğretmen istihdamları da olacak. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak okulöncesi eğitime ağırlık verince, 20 bin öğretmen atamasından 7 bin 503 öğretmenimizi okulöncesinde istihdam ettik.

Yani bakanlığın değişen politikaları, önceliklerine göre mutlaka dağılımı farklılaşan öğretmen atamaları gerçekleşecek.”





Bakan Özer'in bu açıklamaları sonrasında yeni öğretmen ataması sinyali güçlendi fakat atamaların yapılacağı zamana ilişkin bir açıklama yapılmadı.

