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- Yerel yönetim bölümleri nedir, ne iş yapar? Yerel yönetim iş imkanları...
Yerel yönetim bölümleri nedir, ne iş yapar? Yerel yönetim iş imkanları...
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 15:33
- Güncelleme : 03.08.2021 - 15:35
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar hayalleri olan bölümlere yerleşmek için tercih yapacak.
Bazı adaylar hangi bölümleri yazacaklarını netleştirirken bazıları ise bölüm belirlemek üzere araştırma yapıyor.
Araştırma yapan adaylar, Yerel yönetim bölümünü ve ne iş yaptığını merak ediyor.
Adaylar, Yerel yönetim bölümleri nedir, ne iş yapar? sorusunu gündeme taşıdı.
Peki, Yerel yönetim bölümleri nedir, ne iş yapar?
YEREL YÖNETİM BÖLÜMÜ NEDİR?
Yerel yönetim günümüzde kamu yönetimi biçimini konu edinmektedir. Kamu yönetimi ile benzerlik gösteren bu yerel yönetimler bölümü diğerlerinden farklı olarak yerel ekonomik, toplumsal ve siyasal dinamikleri anlamaya çalışarak, olaylara çözümler bulur. Bölüm mezunlarının yerel var olan sorunlara ve kentsel işleyişlere odaklanmaları beklenir.
YEREL YÖNETİM BÖLÜMÜ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?
Yerel yönetimi bölümünden mezun olan kişiler mahalli idarelerde görev almaktadırlar. Bölümde temel amaç kamu veya özel sektörde oluşan yönetici yardımcılığının kapanmasıdır. Yerel yönetimlerde çalışmalara katılarak yönetici yardımcılığı yaparlar.
YEREL YÖNETİM BÖLÜM DERSLERİ
- Temel Hukuk Kavramı
- Anayasa Hukuku
- Ekonomi
- Genel Matematik
- İngilizce
- Türkiye'de Vergi Sistemi
- Kamu Maliyesi
- Atatürk'ün İlkeleri
- İdare Hukuku
- Kamu Yönetimi
- Türkçe 2
- Yerel Yönetimler
- İdareler Maliyesi
- Yönetim Organizasyonu
- Türkiye'de Siyasal Hayat
- Çevre ve Koruma
- Restorasyon
- İngilizce 2
YEREL YÖNETİM BÖLÜMÜ HANGİ ÜNİVERSİTELERDE BULUNUR?
- ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
- AFYON KOCATEPE
- ÜNİVERSİTESİ
- AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
- AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
- BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
- BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
- ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
- DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
- FIRAT ÜNİVERSİTESİ
- FIRAT ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
- GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
- HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
- HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
- MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ)
- MARMARA ÜNİVERSİTESİ