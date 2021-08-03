Yerel yönetim bölümleri nedir, ne iş yapar? Yerel yönetim iş imkanları...

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğlencileri tercih heyecanı sardı. Tercih edilecek bölümlerden birisi olan Yerel yönetim ise ilgi çekiyor. Peki, Yerel yönetim bölümü nedir?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar hayalleri olan bölümlere yerleşmek için tercih yapacak.

Bazı adaylar hangi bölümleri yazacaklarını netleştirirken bazıları ise bölüm belirlemek üzere araştırma yapıyor.

Araştırma yapan adaylar, Yerel yönetim bölümünü ve ne iş yaptığını merak ediyor.

Adaylar, Yerel yönetim bölümleri nedir, ne iş yapar? sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Yerel yönetim bölümleri nedir, ne iş yapar?

YEREL YÖNETİM BÖLÜMÜ NEDİR?

Yerel yönetim günümüzde kamu yönetimi biçimini konu edinmektedir. Kamu yönetimi ile benzerlik gösteren bu yerel yönetimler bölümü diğerlerinden farklı olarak yerel ekonomik, toplumsal ve siyasal dinamikleri anlamaya çalışarak, olaylara çözümler bulur. Bölüm mezunlarının yerel var olan sorunlara ve kentsel işleyişlere odaklanmaları beklenir.

YEREL YÖNETİM BÖLÜMÜ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Yerel yönetimi bölümünden mezun olan kişiler mahalli idarelerde görev almaktadırlar. Bölümde temel amaç kamu veya özel sektörde oluşan yönetici yardımcılığının kapanmasıdır. Yerel yönetimlerde çalışmalara katılarak yönetici yardımcılığı yaparlar.

YEREL YÖNETİM BÖLÜM DERSLERİ

Temel Hukuk Kavramı

Anayasa Hukuku

Ekonomi

Genel Matematik

İngilizce

Türkiye'de Vergi Sistemi

Kamu Maliyesi

Atatürk'ün İlkeleri

İdare Hukuku

Kamu Yönetimi

Türkçe 2

Yerel Yönetimler

İdareler Maliyesi

Yönetim Organizasyonu

Türkiye'de Siyasal Hayat

Çevre ve Koruma

Restorasyon

İngilizce 2

YEREL YÖNETİM BÖLÜMÜ HANGİ ÜNİVERSİTELERDE BULUNUR?