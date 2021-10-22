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    YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

    Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci, "YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 10:27
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    YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

    YKS maratonunun sona ermesinin ardından öğrencileri tercih ve üniversite kayıt heyecanı sardı.

    Bazı öğrenciler tercih yaparken, bazıları ise ek tercihleri bekledi ve hayal ettikleri üniversiteleri yazdı.

    2. ek tercihleri bekleyen ardından tercih yapan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı.

    Öğrenciler sonuçların açıklanması için gözünü ÖSYM'ye çevirirken, bir yandan ise "YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    YKS 2. EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    YKS ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, ikinci ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 22 Ekim 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir."

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı #1

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