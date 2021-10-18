YKS 2. ek tercihler bitti mi, kaça kadar yapılır? Son saatler...

14 Ekim'de başlayan YKS 2021 2. ek tercihler için bugün son gün. Tercih işlemlerini tamamlamayan veya değiştirmek isteyenler, "YKS 2.ek tercihler bitti mi, kaça kadar yapılır" sorusuna yanıt arıyor.

Birinci ek tercih sonuçlarına göre üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ile TYT puanı en az 140 ve AYT/YDT puanı en az 170 olan öğrenciler için 2. ek yerleştirme tercihleri 14 Ekim'de başladı.

Tercih işlemlerini henüz tamamlamayanlar veya değişiklik yapmak isteyen adaylar, ek tercihler bitti mi merak ediyor.

YKS 2.ek tercih son gün ne zaman, saat kaçta bitiyor soruları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki 2. ek tercihler ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

YKS 2. EK TERCİHLER BİTTİ Mİ?

YKS YKS 2. ek tercihler henüz bitmedi ancak son saatlere girildi.

T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

YKS 2. EK TERCİH SON SAAT

YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00'da başlamıştı. Adaylar tercihlerini 18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'a kadar yapabilecek.