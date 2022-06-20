YKS 2022 sonuç tarihi: TYT,AYT,YDT ne zaman açıklanacak?

Hayal ettiği üniversiteyi kazanmak isteyen öğrenciler, YKS sonuçlarını dört gözle bekliyor. Peki YTYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 YKS sonuç tarihi...

18-19 Haziran'da tamamlanan YKS 2022 akabinde gözler sonuç tarihine çevrildi.

ÖSYM sınavında ter döken adaylar, alacakları puan ve sıralama ile birlikte üniversite tercihinde bulunacak.

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen YKS sonuçları, adayların hayal ettiği üniversitelere kavuşmasını sağlayacak.

Milyonların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek duyuruda. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarı erişime açıldı ancak sonuçlar ne zaman açıklanacak merak ediliyor.

Peki 2022 YKS ne zaman açıklanacak? TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman belli olacak? İşte sonuç tarihi...

YKS 2022 sonuçları (TYT,AYT,YDT) ne zaman açıklanacak?

YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları 1 ay içerisinde açıklanıyor. Bu da ortalama 20 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor.