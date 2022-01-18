YKS 2022'de başarılı olmanın yolları

“Hocalarageldik.com” Kurucu Yöneticisi ve Matematik Öğretmeni Vural Aksankur, YKS 2022’de başarılı olmanın ipuçlarını anlattı.

YKS 2022 maratonunda geri sayım devam ediyor.

Hayalini kurduğu üniversiteyi kazanmak isteyen adaylar, hem kendileriyle hem de rakipleriyle yarışıyor.

18-19 Haziran'da sınava girecek adaylar, hedeflerine ulaşabilmek açısından başarılı olmanın yollarını arıyor.

Bu süreçte motivasyon kaybı, sınav endişesi, çalışma yöntemleri, pandemi gibi durumlar milyonlarla öğrencinin ket vurmasına neden olabiliyor.

Peki üniversite sınavına nasıl hazırlanılmalı? Motivasyonu kaybetmemek için neler yapılmalı? Günde kaç soru çözülmeli? Matematik Öğretmeni Vural Aksankur anlattı.