YKS 2023 tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak? YKS seçim gününe mi denk geliyor?

YKS’nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle aynı güne geldiği iddia edilmesi üzerine ÖSYM duyuruyu kaldırdı. Peki YKS 2023 ertelendi mi, ne zaman yapılacak? YKS seçimle aynı gün mü? İşte detaylar...

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM), YKS 2023 tarihlerini duyurdu. Sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarının 17-18 Haziran'da yapılacaktı.

Ancak seçim tarihi için daha önce 18 Haziran'ın gündeme getirilmesi kafaları karıştırdı.

Üniversite sınavının seçimle çakışması iddiaları sonrası 2023 YKS tarihi değişti mi? sorusuna cevap aranmaya başlandı.

ÖSYM'nin sınav takvimi duyurusunu siteden kaldırması da iddiaları güçlendirdi. Peki YKS 2023 tarihi değişti mi? YKS ne zaman yapılacak? YKS seçimle aynı gün mü? İşte detaylar...

YKS 2023 tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri tarihine denk gelmesine ilişkin şunları söyledi:

“Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM bir çalışma yapıyor. Bunu yakın zamanda kamuoyuyla paylaşıyorlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez.“

Bu kapsamda ÖSYM'den gelecek yeni bir duyuru bekleniyor.