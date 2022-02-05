YKS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 başvuru tarihi...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2022 yılında yapılacak YKS'nin başvuru tarihlerini duyurdu. Bunun üzerine, "YKS başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusu gündeme geldi.

Öğrencilerin üniversiteye geçiş aşamasında ilk basamaklardan birisi olan YKS için, artık çok az bir süre kaldı.

Uzun zamandır bu sınava hazırlanan ve üniversite eğitimlerine başlamak isteyenler adaylar, gün sayıyor.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleşecek olan YKS sınavı bu yıl haziran ayında yapılacak.

Bu kapsamda sınav başvurularını kaçırmak istemeyenler, "YKS başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, YKS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte sınav başvuru tarihi...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYIOR?

YKS 2022 başvuru işlemleri 11 Şubat - 7 Mart tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise 16 Mart ve 17 Mart’ta alınacak.

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda tamamlanıyor.

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2022

YKS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. YKS başvuru kılavuzu yayımlandığında, sınav ücreti de açıklanmış olacak. Geçtiğimiz sene YKS sınavında her bir oturum için başvuru ücreti 90 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl başvuru ücretinin 110 TL olması bekleniyor.