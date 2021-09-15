YKS ek (2.) tercihler başladı mı? 140 barajındakiler ne zaman tercih yapacak?

YKS ek (2.) tercihler başladı mı? 140 barajındakiler ne zaman tercih yapacak?

YKS tarihinde ilk kez 140 barajını geçenlere ek tercih yapma hakkı verildi. Adaylar, YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak merak ediyor. İşte YKS 2021 ek tercihlere dair son gelişmeler...

YKS 2021 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM'den gelecek ek tercih açıklamasına çevrildi.

Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak 'ek yerleştirme' yapılacak.

Ek tercih süreci başladığında 140 puan ve üzeri alan öğrenciler ek tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

Üniversiteye yerleşemeyenler ve 140 barajında olan adaylar, "Ek tercihler başladı mı? 2. tercihler ne zaman? 140 barajındakiler ne zaman tercih yapacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte konuya dair son gelişmeler...

YKS 2021 EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağı açıklanmıştı.

Ek tercih başvuru sürecinin ne zaman başlayıp biteceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

140 BARAJINDAKİLER NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek."







