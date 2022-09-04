YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor?

YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor?

YKS sınavına giren adaylar üniversite kayıtlarının başlamasının ardından YKS ek tercih kılavuzunun yayınlanacağı tarihi beklemeye başladı. İşte, YKS ek tercihleri ile alakalı merak edilenler...

YKS ek tercihleri için binlerce öğrenci merakla ek tercih başvurularının yapılacağı tarihi bekliyor. Son günlerde internette konuyla alakalı aramalar hız kazandı.

YKS ek tercihlerini bekleyen adaylar YKS ek tercih başvuruları ne zaman yapılacak? 2022 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? gibi sorulara cevap aramaya başladı.

ÖSYM tarafından açıklanması beklenen YKS ek tercih kılavuzu ve tercih tarihleri için adaylar ÖSYM'nin internet sitesini ziyaret ediyor.

Adaylar, YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yada ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapabilecekler.

YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS ek tercihlerinin ne zaman yapılacağı konusunda henüz net tarih verilmezken başvuruların bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor..