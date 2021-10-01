YKS ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2021 YKS ek tercih sonuç ekranı

ÖSYM, bir son dakika açıklamasında bulunarak 2021-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte, ÖSYM 2021 YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih işlemlerini 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler YKS 2. tercih sonuçlarına çevrildi. Binlerce öğrenci, ''2021 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt ararken ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM, yaptığı açıklamada 2021-YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte ÖSYM 2021 YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı...

2021 YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2021-YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 01 Ekim 2021 tarihinde saat 10.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.''