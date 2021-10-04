YKS ek tercih üniversite kayıtları başladı mı? 2021 YKS ek tercih üniversite kayıt belgeleri

YKS ek yerleştirme sonuçları, 1 Ekim tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 2021 YKS ek tercih üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? sorusu gündemdeki yerini aldı.

İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemlerini 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirmişti.

2021 YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 01 Ekim 2021 tarihinde arayların erişimine açıldı. Sonuçların açıklanmasının ardından YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri ve gerekli belgeler hakkında araştırmalar hız kazandı.

Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını yerleştirildikleri yükseköğretim programına doğrudan ya da elektronik olarak yapacak.

Peki YKS ek tercih üniversite kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte 2021 YKS ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler...

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre üniversite kayıtları, 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Ayrıca adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. Her üniversite kayıt için farklı ek belgeler isteyebiliyor ancak gereken ana evraklar ÖSYM tarafından açıklandı.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 YKS ek tercih kılavuzunda daha önce gerekli belgeler listesi yayınlanmıştı. Bu belgeler şöyle;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından https://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.