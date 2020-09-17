YKS ek tercihleri başladı mı? 2020 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı!

YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından bir üniversiteye yerleşemeyenler için 2020 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı. 2020 YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından açıklandı.

2020 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu bugün yayımlanacak!Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme işlemleri, yapılan genel yerleştirme sonrası boşta kalan binlerce aday tarafından merakla bekleniyordu.

ÖSYM'nin açıkladığı devlet ve vakıf üniversitelerindeki lisans/önlisans programların boş kontenjanları için tercih yapmayı planlayan binlerce kişiyi ilgilendiren açıklama dün gelmişti.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMA N BAŞLAYACAK?

Peki, YKS ek tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

YKS üniversite yerleştirme sonuçları sonrası henüz bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ek tercihler başladı. Boş kalan kontenjanlar için başvurular 17 – 23 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Üniversite sınavı sonrası öğrenciler ilk tercihlerini yaparak okul kayıtlarını yaptırdı. Henüz bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ise ek tercihler başladı.

Adaylar boş kalan 57 bin kişilik ve kayıt yaptırılmayan kontenjan için 17-23 Eylül tarihleri arasında başvuru yapabilecekler.

ÖZEL YETENEK SINAVIYLA BİR YERE YERLEŞENLER DE TERCİH YAPABİLİR

Kimlerin ek tercih başvurusu yapabileceği hakkında bilgiler veren Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekiyor. 2020-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler” dedi.

24 TERCİH YAPILACAK

Ek Yerleştirmede adayların 24 tercih hakkı bulunduğunu hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Ek yerleştirme işleminde bulunacak aday 24 tercihi geçmemek şartıyla istediği sayıda tercih yapabilir. Oluşturacağınız tercih listesinde program kodlarını doğru yazdığınızdan emin olun. Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu nedenle en çok yerleşmek istediğiniz bölümden en az istediğiniz bölüme göre tercih listenizi oluşturun” diye konuştu.

"EK YERLEŞTİRME ÜCRETLERİNİ ÖDEMEYİ UNUTMAYIN"

Gülşen ayrıca şu hatırlatmalarda da bulundu;

“Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebilmek için, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olmak gerekiyor. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilir. Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödemeyi de unutmayın.”





“ÖSYM BURSUNA EK ARTI YÜZDE 50 TERCİH İNDİRİMİ UYGULANACAK"

Tercih indirimleri hakkında da bilgi veren Gülşen, “2020 YKS ek kontenjan tercihlerinde ilk 5 tercihinden herhangi birinde İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına yerleşenlere veya araya hiçbir üniversite koymadan kaçıncı sırada olursa olsun İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni tercih edenlere ÖSYM bursuna ek artı yüzde 50 tercih indirimi uygulanacak” ifadelerini kullandı.

YKS ek tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2020 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu bugün yayımlanacak!Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme işlemleri, yapılan genel yerleştirme sonrası boşta kalan binlerce aday tarafından merakla bekleniyordu.

ÖSYM'nin açıkladığı devlet ve vakıf üniversitelerindeki lisans/önlisans programların boş kontenjanları için tercih yapmayı planlayan binlerce kişiyi ilgilendiren açıklama dün gelmişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020 Ek Tercih Kılavuzu'nun 17 Eylül'de yani bugün erişime açılacağını ve ikinci ek tercih sürecinin başlayacağını söylemişti. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu saat kaçta yayımlanacak?

EK TERCİH TAKVİMİ

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de https://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?

YKS tercih sonuçlarına göre Devlet Üniversitelerine yerleşen aday sayısı 347.087 olarak açıklandı. Devlet Üniversitelerinde 11.749 kontenjan ise boş kaldı.

Vakıf Üniversitelerinde Lisans bölümleri için belirlenen 87.908 kontenjanın 77.330 doldu. Lisans için Vakıf Üniversitelerinde ayrılan kontenjandan 10.578 kontenjan ise boş kaldı.

Önlisans bölümleri için Devlet Üniversitelerinde ayrılan 299.630 kontenjanın 283.521'sinde adaylar yerleşti. 16.109 kontenjan ise boş kaldı.

Vakıf Üniversitelerinde Ön Lisans için ayrılan 76.909 kontenjana 63.993 aday yerleşti. Vakıf Üniversitelerinde 12.916 kontenjan boş kaldı.

K.K.T.C'de yer alan ve Diğer Ülkelerdeki Üniversiteler listeye eklendiğinde toplam 57.056 kontenjanın bu yıl boş kaldığı ÖSYM tarafından açıklanan Sayısal Bilgiler bölümünde duyuruldu.

2020 YKS TABAN PUANLARI

2020-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yarın yayımlanacak, tercihler 17-23 Eylül'de https://ais.osym.gov.tr ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabilecek.

Bu kılavuz içerisinde üniversite taban puanları ve boş kontenjanları ile ilgili bilgiler yer alacak.