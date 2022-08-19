YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercihleri hangi tarihte?

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercihleri hangi tarihte?

Herhnagi bir öğrenim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler, "YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercihleri hangi tarihte?" sorularını gündeme getirdi.

YKS maratonu sona erdi ve tercihlerini yapan binlerce aday, hayal ettikleri üniversitelere yerleşti.

Öğrenciler için şimdilerde üniversite ve yurt kayıtları gündemde.. Ancak bir de yerleşemeyen öğrenciler var.

Birçok aday hayallerine kavuşurken, bazıları ise herhnagi bir yükseköğrenim kurumuna yerleşemedi.

Bu durum adayları üzerken, ÖSYM ek tercihlerle adaylara yeniden üniversiteye yerleşmek için tercih imkanı sunuyor.

Bu tercihleri kaçırmak istemeyenler, "YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercihleri hangi tarihte?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercihleri hangi tarihte? İşte yanıtı...

YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? YKS ek tercihleri hangi tarihte?

Üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos günleri arasında yapılacak. YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

Ek yerleştirme nasıl yapılacak?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek.