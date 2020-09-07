YKS ek tercihleri ne zaman? YKS 2020 ek tercihleri başladı mı? YKS ek tercih kılavuzu

YKS ek tercihleri ne zaman? YKS 2020 ek tercihleri başladı mı? YKS ek tercih kılavuzu

YKS 2020 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercihler için boş kontenjanlara çevrildi. ÖSYM, YKS ek yerleştirme kılavuzunu açıkladı mı? YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

2020 YKS sonuçlarının açıklanması ile birlikte öğrenciler istedikleri üniversitelerin tercihlerini yaptılar. Geriye kalan öğrenciler ise ÖSYM'nin açıklayacağı ek kontenjanları bekliyor.

Peki, YKS ek tercihler ne zaman?

YKS 2020 EK TERCİH TARİHLERİ

Yerleştirme sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanmasının ardından henüz bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercihleri beklemeye devam ediyor.

ÖSYM tarafından yayınlanacak YKS ek yerleştirme kılavuzunda yer alacak üniversite kontenjanları tercihlerde büyük önem taşıyacak.

ÖSYM, EK TERCİHLER İÇİN BOŞ KONTENJANLARI AÇIKLADI MI?

Ek yerleştirme için herhangi bir açıklamada gelmedi ancak üniversite kayıtlarının dün itibariyle sona ermesinin ardından artık sürecin başlaması bekleniyor.

Ek yerleştirmede, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan adayın yerleştirilmesi beklenmiyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK BELLİ Mİ?

Bu sene pandemi nedeniyle sekteye uğrayan sınav süreci göz önüne aldığında ek yerleştirme kılavuzunun bu hafta ya da gelecek hafta içerisinde yayınlanma ihtimali yüksek görülüyor.

Geçtiğimiz sene 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite kayıtlarının ardından ek yerleştirme kılavuzu 4 Eylül'de yayınlanmış, tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında alınmıştı.

EK TERCİH BOŞ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Boş kontenjanlar, yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Ardında ek tercih yapan öğrenciler boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

YKS sonuçları ardından bu yıl 838.221 kişilik toplam kontenjana 781.165 kişi yerleştirildi. Henüz bir yere yerleştirilmeyen adaylar ise geriye kalan 57 bin kişilik ve kayıt yaptırılmayan kontenjan için ek tercihler yapacak.