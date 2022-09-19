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    YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

    2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
    • 19.09.2022 - 17:46
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 17:52
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    YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

    7 Eylül'de başlayan ve 13 Eylül'e kadar devam eden YKS ek yerleştirmelerinde ikinci tercihlerini yapan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyordu.

    YKS ek tercih yerleştirme sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi.

    2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

    Kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99’u doldu.

    YÖK'ten yapılan açıklamada, "Hem ilk yerleştirmeler hem de ek yerleştirmelerde yükseköğretime erişim açısından önemli bir başarı elde edilmiştir" denildi.

    YKS EK TERCİH SORGULAMA

    YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? #1


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