YKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli oldu

YKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli oldu

2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak.

ÖSYM, 2022-YKS'de boş kalan 12 bin 587 kişilik kontenjan için ek yerleştirme tarihini açıkladı.

Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek.

Tercihler 7-13 Eylül arası

Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Ücret ödemeleri 14 Eylül

Ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül’de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

Kayıtlar 26-30 Eylül tarihlerinde

Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

İlk yerleştirme sonuçları:



