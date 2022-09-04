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    YKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli oldu

    2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak.
    • 04.09.2022 - 19:38
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 20:02
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    YKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli oldu

    ÖSYM, 2022-YKS'de boş kalan 12 bin 587 kişilik kontenjan için ek yerleştirme tarihini açıkladı.

    Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek.

    Tercihler 7-13 Eylül arası

    Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

    Ücret ödemeleri 14 Eylül

    Ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül’de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.

    Kayıtlar 26-30 Eylül tarihlerinde

    Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.

    Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.

    İlk yerleştirme sonuçları:

    YKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli oldu #1


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