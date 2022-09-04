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YKS ek yerleştirme tercih tarihleri belli oldu
2022-YKS Ek Yerleştirme Takvimi'ne göre, ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül'de yapılacak.
- 04.09.2022 - 19:38
- Güncelleme : 04.09.2022 - 20:02
ÖSYM, 2022-YKS'de boş kalan 12 bin 587 kişilik kontenjan için ek yerleştirme tarihini açıkladı.
Ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek.
Tercihler 7-13 Eylül arası
Adaylar, tercihlerini, 7-13 Eylül 2022 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
Ücret ödemeleri 14 Eylül
Ek yerleştirme için ücret ödemeleri 14 Eylül’de yapılacak. Tercih ettikleri programlara yerleşme hakkı kazanan adaylar 25-28 Eylül tarihlerinde elektronik kayıt yaptırabilecek.
Kayıtlar 26-30 Eylül tarihlerinde
Ek yerleştirmelerin üniversitedeki kayıtları ise 26-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilebilecek.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuru yapamayacak.