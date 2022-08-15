YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? Ek yerleştirme tarihleri belli mi?

YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? Ek yerleştirme tarihleri belli mi?

YKS tercih sonuçları bugün açıklanırken, üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ise "YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? Ek yerleştirme tarihleri belli mi?" sorularını gündeme getirdi.

YKS maratonu sona ererken, bu sabah saatlerinde YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu.

İstediği bölüm ve üniversiteye yerleşmek için tercih yapan adaylar, sonuçlarla birlikte rahat bir nefes aldı.

Adayların yerleştirme sonuçları açıklanırken, bazı adaylar ise istedikleri bölümlere yerleşemedi.

Bunun üzerine, ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman yapılacağı gündeme getirilmeye başlandı.

Adaylar bu kapsamda, "YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? Ek yerleştirme tarihleri belli mi?" sorularını arama motorlarına yazıyor.

Peki, YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? Ek yerleştirme tarihleri belli mi? İşte yanıtı...

YKS ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? Ek yerleştirme tarihleri belli mi?

Tercih süreci tamamlandıktan sonra yerleştirilemeyen öğrenciler için ek kontenjan tercih dönemi başlayacak.

Ek kontenjan tercihini, ön kaydı olmayan ve ilk tercihte yerleştirilemeyen öğrenciler yapabilecek.

Yerleşemeyen üniversite adayları, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihler arasında ikinci tercih hakkını kullanabilecek.

Üniversite kayıtları ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları (YÖK) açıklamasına göre üniversite kayıt işlemleri, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.