YKS için kritik gün! YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercihleri ne zaman açıklanacak?

YKS için kritik gün! YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercihleri ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçlarına göre tercih yapan adaylar, "YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercihleri ne zaman açıklanacak?" sorularının cevaplarını merak ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan YKS sınavı sonuçları açıklandı ancak maraton sona ermedi.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, istedikleri bölüm ve üniversitelerde okumak için tercih hazırlığına başladı.

Puanlarıa göre tercih yapan adaylar, bir an önce bu tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

Üniversitelerin başlama tarihlerine az bir süre kalırken, gözler bir kez daha ÖSYM'ye çevrildi.

Bunun üzerine milyonlarca aday, "YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercihleri ne zaman açıklanacak?" sorularını internet sitelerinde araştırmaya başladı.

Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? İşte detayları...

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS tercihleri ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından 18-19 Haziran günlerinde gerçekleştirilen YKS sınav sonuçları, 18 Temmuz 2022 tarihinde adayların erişimine açıldı.

Puanların belli olmasının ardından, adayların istedikleri üniversite ve bölümlere yerleşebilmesi için tercihler başlatıldı.

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversite kayıtlarının 22 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, üniversite yerleştirme sonuçlarının da en geç 20 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

YKS tercih sonuçları için ÖSYM açıklama yaptığı andan itibaren, yukarıdaki bağlantı aracılığıyla TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilirsiniz.