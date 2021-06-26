YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 TYT-AYT, YDT sonuç tarihi..

2021-YKS'nin ilk aşaması olan TYT oturumu tamamlandı. Sınavın ardından YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, üniversite adaylarının gündemindeki yerini aldı. İşte 2021 TYT-AYT-YDT sonuç tarihi..

Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) maratonu bugün başladı.

Üniversite hayali ile aylar boyunca sınava hazırlanan öğrenciler, YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye giriş yaptı.

Sınavın tamamlanmasının ardından YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih, öğrencilerin gündemindeki yerini aldı.

Arama motorları üzerinden ''2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranırken, YKS sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.

Peki 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 TYT-AYT, YDT sonuç tarihi...

2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen 2021 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

ÖSYM'nin 2021 sınav takvimine göre, YKS sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. Adaylara ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecek.