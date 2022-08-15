YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? Sonuç öğrenme ekranı

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? Sonuç öğrenme ekranı

YKS sınavından sonra tercih yapan adaylar, "YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?" sorularını gündeme getirdi.

Zorlu geçen YKS maratonu sona erdi ve puanlar geçtiğimiz ay açıklandı...

Binlerce adayın sabırsızlıkla beklediği puan sürecinin ardından, üniversite ve bölüm için tercihler başladı.

İstedikleri üniversite ve bölümler için sınavda ter döken adaylar, tercih süreçlerini geçirdikten sonra gözünü ÖSYM'ye dikti.

Tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyenler, "YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır? İşte yanıtı...

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.Binlerce adayın gözü son dakika açıklamasındaydı. Beklenen 2022 YKS tercih sonuçları açıklaması bugün sabah saatlerinde ÖSYM'den geldi.

Böylece binlerce aday, üniversite eğitimi alacakları okulları öğrenmiş oldu. Sonuçlar; sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabiliyor.