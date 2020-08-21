6-14 Ağustos'ta üniversite tercihini yapan öğrenciler YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2020 üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, milyonlarca üniversite adayı öğrenci tarafından merak ediliyor.

6 Ağustos ile 14 Ağustos tarihleri arasında YKS sınavı sonuçlarına göre üniversite tercihlerini ÖSYM üzerinden yapan öğrenciler, 2020 YKS yerleştirme sonuçları için bekliyor.

ÖSYM ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ

Üniversite yerleştirme sonuçları ile beraber adayların istedikleri üniversite ve bölüme gidip gidemeyeceği belli olacak.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Uzun ve yorucu maratonun ardından bu yıl gerçekleşen sınava giren adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sınav sonuçlarının ardından yapılan tercihlerin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. 2020 YKS tercih sonuçları için heyecan dorukta!

2020 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 2020 YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da bilgi verildi.

2020 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI EN GEÇ 31 AĞUSTOS'TA ERİŞİME AÇILACAK

YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak. Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır.

ONLİNE AÇIKLANACAK

Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2020 ek tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklanma bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 6 Ağustos'ta açıklandı. YKS ek tercihleri ise 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapıldı. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL oldu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istendiği belirtildi.