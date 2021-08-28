YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ilk kez tarih verdi!

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ilk kez tarih verdi!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS tercih sonuçları için ilk kez tarih verdi. Peki 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Üniversite tercihlerinin 20 Ağustos 2021 Cuma günü sona ermesinin ardından adaylar, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları için bekleyişe geçti.

Eğitim almaya hak kazanacakları okulu öğrenmek için gün sayan milyonlarca üniversite adayı, gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi.

Tercih sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı merak edilirken, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den bir son dakika açıklaması geldi. Sonuçların heyecanla beklendiğini ifade eden Aygün, aynı zamanda tarih verdi.

Peki 2021 YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

2021 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını gelecek hafta içerisinde açıklayacaklarını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.