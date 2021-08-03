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    YKS tercih süresi uzatıldı

    YKS tercih süresi uzatıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.08.2021 - 21:08
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 21:26
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel nedeniyle YKS tercih tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

    5 AĞUSTOS'TAN 20 AĞUSTOS'A KADAR UZATILDI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasına göre; 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihleri, 5 Ağustos'tan 20 Ağustos'a kadar uzatıldı.

    "BAŞARILI BİR ÜNİVERSİTE HAYATI DİLİYORUM"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı.

    YKS tercih süresi uzatıldı #1

    YKS tercih süresi uzatıldı #2

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