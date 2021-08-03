YKS tercih süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihlerinin 20 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın ve sel nedeniyle YKS tercih tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

5 AĞUSTOS'TAN 20 AĞUSTOS'A KADAR UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasına göre; 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihleri, 5 Ağustos'tan 20 Ağustos'a kadar uzatıldı.

"BAŞARILI BİR ÜNİVERSİTE HAYATI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 5-13 Ağustos olarak belirlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 tercih tarihlerini uzatma kararı aldık. Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos’tan 20 Ağustos saat 23:59’a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum." ifadelerini kullandı.