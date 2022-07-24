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    YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 YKS tercih zamanı...

    YKS sınavı sonrası sıra tercihlere geldi. Sonuçların açıklanmasının ardından binlerce öğrenci, hayal ettikleri üniversite ve bölümleri yazmaya hazırlanıyor.
    • 24.07.2022 - 14:38
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    YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 YKS tercih zamanı...

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sınavı gerçekleşti ve geçtiğimiz günlerde sonuçlar açıklandı.

    ÖSYM tarafından duyurulan sonuçlar bazı adayları memnun ederken, bazı adayların ise hayalleri yıkıldı...

    Hayalleri yıkılan ve istediği sonucu alamayan adaylar, gelecek sene şanslarını deneyecek.

    Hayal ettikleri puanları alanlar ve üniversiteye yerleşmeye hazırlananlar ise tercihleri bekliyor.

    Bu kapsamda binlerce aday, "YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri hangi tarihlerde yapılacak?" sorularını arama motorlarına yazmaya başladı.

    Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak? YKS tercihleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte yanıtı...

    YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

    YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu hafta içinde yayınlanacak. Tercih işlemleri ise 27 Temmuz'da başlayacak. Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.

    Aygün, açıklamasında, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi.

    2022 YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 YKS tercih zamanı... #1


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